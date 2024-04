"Wachsende Zahl von E-Auto-Käufern von Musk abgeschreckt"

In den USA ergab eine Umfrage der Verbraucherforschung CivicScience, laut Reuters, dass 42 Prozent der Befragten im Februar ein ungünstiges Bild von Musk hatten gegenüber 34 Prozent im April 2022, als Musk seine Beteiligung an Twitter bekannt gab. "Eine bescheidene, aber wachsende Zahl von E-Auto-Käufern ist zunehmend von Elon Musks Verhalten und seiner Politik abgeschreckt und sucht nun nach praktikablen Alternativen zu Tesla auf dem Markt", sagte Ed Kim, Präsident der in Kalifornien ansässigen Beratungsfirma AutoPacific.

Deutschland bleibt Musk treu

Dass die potenzielle Tesla-Käuferschar schrumpft, kann auch an der alternden Modellpalette des Autobauers liegen. Das Marktumfeld für Elektroautos hat sich Musk zufolge auch verschlechtert wegen hoher Zinsen, die Kredite zum Autokauf verteuern. Während Tesla bei Calibers Stimmungsbarometer im Januar allein acht Prozentpunkte einbüßte, verbesserten sich die Werte der deutschen Premiumhersteller Audi, BMW und Mercedes-Benz in den USA auf 44 bis 47 Prozent. Trotz weiterer Preissenkungen fiel der Absatz von Tesla im ersten Quartal erstmals seit vier Jahren entgegen der Markterwartung, und zwar um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf knapp 387.000 Autos.

Regional entwickelt sich die Einstellung der Verbraucher unterschiedlich: In den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich oder Schweden sackten die Beliebtheitswerte nach Daten der Marktforschung Brand Finance ab. In Deutschland, wo Tesla ein Werk in Grünheide bei Berlin betreibt, und auch in China gewann der Autobauer dagegen an Zuspruch.