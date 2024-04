Merck, Henkel und co.

Erben werden nur in erster Generation gelistet

Doch warum finden sich die Mitglieder dieser Familien nicht auf dieser Liste? Das liegt vor allem an der Methode, mit der Forbes die Liste der Milliardäre zusammenstellt. In die Liste werden nämlich ausschließlich Einzelpersonen aufgenommen. Erben werden nur in die Liste mit aufgenommen, wenn Sie in erster Generation vom Begründer des Reichtums abstammen oder mit ihm verheiratet waren.