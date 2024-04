Bei der deutschen Fluggesellschaft Lufthansa sind im ersten Quartal dieses Jahres im europaweiten Vergleich die meisten Flüge ausgefallen. Die Airline stornierte in den ersten drei Monaten des Jahres 5,99 Prozent ihrer Flüge, im gleichen Zeitraum 2023 waren es 2,97 Prozent, wie der Rechtsdienstleister Flightright am Mittwoch mitteilte. Insgesamt schnitt Deutschland in dem Ranking schlecht ab. Grund dafür seien die wiederholten Streiks im ersten Quartal.

Deutlich mehr Streiks

Auch die Lufthansa-Drehkreuze in Frankfurt am Main und München belegten in dem Ranking der Flugausfälle die ersten beiden Plätze. In Frankfurt wurden 5,7 Prozent der Flüge gestrichen (Vorjahr: 2,61 Prozent), in München 3,7 Prozent (2023: 3,57 Prozent). Auf Platz drei und vier lagen Berlin und Düsseldorf. Deutschlandweit gab es im ersten Quartal bei 4,04 Prozent der 167.675 Flüge Stornierungen. In Österreich, das Platz zwei des Rankings belegt, waren es 1,38 Prozent.