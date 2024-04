Studie: Deutschland arbeitet so viel wie noch nie

Obwohl die deutsche Wirtschaft schwächelt, wird in Deutschland mehr gearbeitet wie je zuvor. Besonders eine Gruppe trägt dazu bei.

Trotz der Konjunkturflaute wird in Deutschland einer Studie zufolge so viel gearbeitet wie noch nie. Die abhängig Beschäftigten kamen im vergangenen Jahr auf insgesamt rund 55 Milliarden Stunden, wie aus der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht. Das sei der höchste Wert seit der Wiedervereinigung.