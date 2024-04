Die brandenburgische Stadt Oranienburg löste mit dieser Nachricht Aufruhr aus: Die Stromversorgung der Stadt ist ausgeschöpft. Weitere Hausanschlüsse an das Stromnetz seien bei den Stadtwerken nicht möglich. Das ist allerdings laut der Bundesnetzagentur nicht zulässig.

"Zum erhöhten Strombedarf hat unter anderem das starke wirtschaftliche Wachstum, der Zuzug von Neubürgern nach Oranienburg sowie der verstärkte Einbau von Wärmepumpen geführt", schreiben die Stadtwerke in ihrer Mitteilung dazu. Vor allem der letzte Punkt wirft Fragen auf: Die Wärmepumpen, die im vergangenen Jahr als ein essenzieller Bestandteil des Heizungsgesetzes von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) galten, sollen nun für Kapazitätsengpässe verantwortlich sein. Bringt das die deutsche Energiewende in Gefahr?

Wärmepumpen spielen nur geringe Rolle

Die Bundesnetzagentur prüft derzeit den Fall Oranienburg. Aber schon in einer ersten Mitteilung heißt es: "Die neuen Bedarfe gehen insbesondere auf Industrie, Gewerbe und neue Baugebiete zurück. Der Ausbau oder Anschluss von Wärmepumpen oder Wallboxen spielt nur eine untergeordnete Rolle."

Grund für den Anschlussstopp ist ein Kapazitätsengpass am Umspannwerk der Hochspannung zur Mittelspannung, ausgelöst durch ein starkes Wachstum der Stadt. Der Bundesnetzagentur bestätigten die Stadtwerke Oranienburg, dass der höhere Bedarf "viel zu spät erkannt und damit auch viel zu spät" an den Netzbetreiber E.DIS weitergeleitet wurde. Ein Problem also, das auf "eine um Jahre verspätete Planung" zurückgehe und der individuellen Situation geschuldet sei.