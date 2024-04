Aktualisiert am 26.04.2024 - 12:38 Uhr

Die EU-Kommission nimmt den chinesischen Onlinehändler Shein, der mit Schnäppchenpreisen für Modeartikel Millionen europäischer Verbraucherinnen und Verbraucher auf seine Plattform lockt, künftig enger an die Kandare. Wie die Brüsseler Behörde mitteilte, wurde Shein am Freitag im Rahmen des Gesetzes für digitale Märkte (Digital Markets Act – DMA) offiziell in die Kategorie der sehr großen Online-Plattformen eingestuft – und ist damit strengeren Vorgaben unterworfen.