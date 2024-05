Ritter Sport ist weiterhin in Russland erhältlich. Chef Andreas Ronken findet das richtig. Geschäfte wolle er nicht nur mit Ländern treiben, die sich "hundert Prozent unserer Moral entsprechend verhalten".

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine vor mittlerweile mehr als zwei Jahren zogen zahlreiche deutsche und internationale Konzerne innerhalb weniger Wochen Konsequenzen: Ausstieg aus dem Russlandgeschäft. Für viele Firmen war das mit hohen Kosten verbunden.

Nicht alle waren bereit, einen solchen Preis zu zahlen. So auch der Schokoladenhersteller Ritter Sport, der bis heute an seiner Geschäftstätigkeit in Russland festhält. Chef Andreas Ronken verteidigt diese Entscheidung – und das, obwohl er nach eigenen Angaben sogar Morddrohungen dafür erhalten haben soll. "Unsere Entscheidung war richtig, und ich würde sie wieder genauso treffen", sagte er dem "Focus".