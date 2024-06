Aktualisiert am 22.06.2024 - 16:10 Uhr

Aktualisiert am 22.06.2024 - 16:10 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Billigairline Ryanair sorgt mit einer Kampagne gegen Fahrradfahren und die irischen Grünen für Aufsehen im Netz. Unter dem Hashtag "flightsnotbikes" – also Flüge statt Fahrräder – schießt der Firmenaccount auf X seit einigen Tagen gegen die irischen Grünen und ihre Verkehrspolitik. Zunächst hatte der "Spiegel" darüber berichtet.

Bei Ryanairs Attacke geht es auch um einen Streit über eine Deckelung des Luftverkehrs am Flughafen in Dublin. Zudem wirft die Fluggesellschaft den Grünen Verfehlungen in der Tourismus- und Verkehrspolitik vor.