Die deutsche Biotechnologiefirma Biontech sieht möglicherweise einem weiteren Rückschlag entgegen. Laut einem Bericht der "Welt" steht das Unternehmen vor offenen Fragen im Zusammenhang mit dem dritten Todesfall einer Patientin, die an einer klinischen Studie zur Behandlung von Melanomen teilnahm.

Biontech lässt die Studie aktuell vom chinesischen Partnerunternehmen Medilink Therapeutics in China und den USA durchführen. Diese stehen nicht nur vor der Frage, welche Rolle das Medikament bei den Todesfällen spielte, sondern auch, warum trotz zweier Todesfälle bei einem Dutzend der Patienten erneut die Dosis gesteigert wurde, bis eine dritte Person starb. Das sollen nun unabhängige Experten herausfinden.

Aktie stürzt nach Teilstopp ein

Biontech hatte in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte in der Krebsforschung gemacht und dabei insbesondere auf seine mRNA-Technologie gesetzt, die auch für seinen Covid-19-Impfstoff verwendet wurde. Und das zeigte sich auch finanziell: Das Mainzer Unternehmen lag an der Börse zwischenzeitlich über dem Pharmariesen Bayer. Allerdings wird der Corona-Impfstoff nicht mehr nachgefragt, wodurch auch die Einnahmen des Unternehmens zurückgehen. Zu Beginn des Jahres verkündete Biontech einen Nettoverlust von etwa 315 Millionen Euro.