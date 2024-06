Es gibt mehr Arbeitslose in Deutschland als im Vormonat. Die Zahl ist allerdings nur leicht angestiegen.

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Juni im Vergleich zum Vormonat um 4.000 auf 2,727 Millionen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeute dies einen Anstieg um 172.000 Personen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote lag im Juni demnach unverändert zu Mai bei 5,8 Prozent.