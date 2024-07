Sanofi Bericht: Pharmariese will Milliarden in Frankfurter Standort investieren Von reuters Aktualisiert am 01.07.2024 - 13:29 Uhr Lesedauer: 1 Min. Sanofi Werk in Frankfurt am Main (Symbolbild): Das Unternehmen plant am Frankfurter Standort die Insulinproduktion auszubauen. (Quelle: T. Becker/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Berichten zufolge plant Sanofi seinen Standort in Frankfurt auszubauen. Es ist nicht das einzige Pharmaunternehmen, was Investitionen in Deutschland plant.

Der französische Pharmakonzern Sanofi plant einem Insider zufolge den Bau einer neuen Insulinproduktion am Standort Frankfurt. Die Entscheidung sei bisher nicht endgĂŒltig, aber es laufe weitgehend darauf hinaus, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Montag von einer mit der Sache vertrauten Person. Es seien noch Details zu regeln. Die Investitionssumme dĂŒrfte bei rund 1,3 bis 1,5 Milliarden Euro liegen. Zuerst hatte das "Handelsblatt" darĂŒber berichtet.

Die Bundesregierung bestĂ€tigte die Investition quasi indirekt. Die Firma mĂŒsse sich zu Berichten Ă€ußern, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin. "Der Bundeskanzler trĂ€gt auch auf diese Entwicklung einen sehr freudigen Blick" und sei auch nicht ĂŒberrascht, fĂŒgte er hinzu. Kanzler Olaf Scholz hatte in den vergangenen Wochen mehrfach angedeutet, dass eine Reihe großer Investitionen von Pharmafirmen in Deutschland bevorstĂŒnden.