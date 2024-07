Steigende Immobilienpreise haben aus Sicht des Chefs der Bausparkasse Schwäbisch Hall das Potenzial "für einen massiven sozialen Sprengstoff". "80 Prozent der Leute wollen in den eigenen vier Wänden leben. Dies gilt auch für die jüngere Generation der 20- bis 30-Jährigen", sagte der Vorstandsvorsitzende Mike Kammann der "Südwest Presse" (Ulm/Samstag). "Da platzt ein Lebenstraum. Das desillusioniert die Leute." Er vermute, dass die Politik mit Gesetzen – etwa einer Mietpreisbremse – versuchen werde, das Symptom zu therapieren, anstatt es an der Wurzel zu packen.

"Aber so wie sich die Lage darstellt, werden wir in den nächsten zehn Jahren mit einem Immobilienengpass plus Mietpreissteigerung leben müssen. Das lässt sich nicht mehr aufhalten, wenn jetzt nicht proaktiv gehandelt wird." Allerdings erwarte er mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl in den nächsten zwölf Monaten keine Impulse.