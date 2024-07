Vom Erdbeerstand zum Freizeitpark in Übersee

Die Erlebnis-Dörfer von Karls Erdbeerhof sind beliebte Freizeitziele. Nun expandiert das Unternehmen in die USA – und nimmt bereits Bewerbungen an.

Karls Erdbeerhof geht auf große Reise. Seit März ist bekannt, dass das Unternehmen aus dem Rostocker Umland einen Freizeitpark in den USA errichten will. Nun werden die Pläne konkreter: Geschäftsführer Robert Dahl sucht bereits Mitarbeiter für das erste Erlebnis-Dorf außerhalb Deutschlands.

Entstehen soll der Park in Oxnard nahe der Millionenmetropole Los Angeles im US-Bundesstaat Kalifornien . Dafür soll nun ein Team aufgebaut werden. Insgesamt sollen wohl rund 100 Jobs geschaffen werden. Zunächst sucht Dahl für seinen US-Park jedoch Teamleiter: im Verkauf, für den Erlebnisbereich sowie für die Gastronomie.

Karls sucht Quereinsteiger für US-Park

Auch für Initiativbewerbungen ist Karls Erlebnis-Dorf offen. Quereinsteiger sind willkommen, "egal, ob Du aus der Finanzwelt, der Technikbranche oder dem Kunstsektor kommst", heißt es in der Ausschreibung. Bei Karls zähle nur das Engagement sowie Kreativität und Begeisterung.

Mit was für einem Gehalt die Jobs bei Karls in den USA vergütet werden sollen, ist der Internetseite des Unternehmens nicht zu entnehmen. Dafür lockt das Unternehmen mit allerlei Vergünstigungen sowie einer Jahreskarte, die für alle Standorte gültig sein soll.

Geplant ist in den USA laut Dahl ein Standort vergleichbar etwa mit den Freizeitparks auf Rügen oder Usedom samt Traktorbahn, Raupenbahn, Kartoffelsackrutsche, Spielplätzen, Bäckerei und Marmeladen-Manufaktur. Mehr zu den Plänen lesen Sie hier. Die Erdbeeren sollen aus dem Umland kommen. Er habe sich vor Gemeindevertretern mit seiner Idee für die Fläche am Hafen gegen andere Mitbewerber durchsetzen müssen, so Dahl. Schon 2026 könnte der Park eröffnen.