Aktualisiert am 28.08.2024 - 23:06 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Chipkonzern Nvidia profitiert weiter enorm vom KI-Boom. Im vergangenen Quartal stieg der Umsatz von 13,5 Milliarden Dollar im Vorjahr auf gut 30 Milliarden Dollar – ein Zuwachs von 122 Prozent. Damit knüpft Nvidia an die drei Monate davor an, in denen die Erlöse um 262 Prozent hochgesprungen waren.