Aktualisiert am 10.09.2024 - 01:27 Uhr

Aktualisiert am 10.09.2024 - 01:27 Uhr Lesedauer: 2 Min.

TikTok-Trend lockt Teenager in Schuldenfalle

Ein neuer TikTok-Trend führt Jugendliche in die Schuldenfalle. Ein vermeintlicher Geldautomaten-"Lifehack" erweist sich als schmerzhafter Betrug.

Jugendliche haben durch einen angeblichen Trick an Geldautomaten der US-Bank Chase versucht, kostenlos an Bargeld zu gelangen. Die Inspiration dafür kam von einem neuen TikTok-Trend, der vergangene Woche viral ging. Experten warnen nun vor den Konsequenzen.

Zahlreiche Videos auf TikTok zeigen Nutzer, die in kurzer Zeit hohe Geldbeträge abheben konnten. Grund dafür sei ein vermeintlicher Fehler bei den Geldautomaten der Bank Chase. Trotz fehlender Deckung sollen Nutzer Zehntausende Dollar "kostenlos" erhalten haben. Dafür müsse man lediglich einen Scheck mit einer fiktiven Summe ausstellen und der Automat zahle dann einen Teilbetrag aus.

Jugendliche sitzen auf Schuldenbergen

Die betroffenen Jugendlichen stehen nun nicht nur vor hohen Schulden, sondern auch vor möglichen Strafverfahren. Das Ausstellen ungedeckter Schecks wird als Betrug eingestuft und kann erhebliche rechtliche Folgen haben. In besonders schwerwiegenden Fällen handelt es sich sogar um eine Straftat, gegen die auf Bundesebene ermittelt wird.

Bank will schwere Fälle an das FBI übermitteln

Sie riet Menschen dazu, sich bei zu hohen Auszahlungen schnell mit ihrer Bank in Verbindung zu setzen: "Rufen Sie Ihre Bank an – auch wenn der Fehler zu Ihren Gunsten ist, sagt Fingal. Machen Sie dann einen Plan, um das Geld so schnell wie möglich zurückzuzahlen."