Intel verschiebt Bau von Chipfabrik

Mit einem Milliardenbetrag wollte der Bund die Ansiedlung des US-Konzerns Intel in Magdeburg fördern. Nun wurde das Projekt verschoben, droht gänzlich zu scheitern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ein Rückschlag für die Wirtschaftspolitik der Ampel? Das muss nicht sein. Solange das Geld in der Wirtschaftsförderung bleibt, ist der Schaden abzuwenden. Entbrennt nun aber ein Streit um das Geld, wie es sich bereits abzeichnet, schadet das dem Wirtschaftsstandort langfristig.

Leider reibt sich der erste Politiker bereits die Hände. Finanzminister Christian Lindner etwa wittert die Chance, mit dem Geld die Löcher im Haushalt zu stopfen. Wirtschaftsminister Robert Habeck hingegen will die Mittel im Klimatransformationsfonds halten. Dieser erneute öffentliche Streit von zwei Kabinettsmitgliedern ist ermüdend und wenig zielführend.

Diese Lektion darf nicht vergessen werden

Zunächst einmal verfestigt er den Eindruck, dass mit der enormen Summe von knapp zehn Milliarden Euro je nach Laune verfahren wird. Das dürfte für viele Menschen angesichts von Förderbedarfen in anderen Bereichen zumindest frustrierend sein. Dadurch droht eine wichtige Lektion der vergangenen Jahre in Vergessenheit zu geraten.

Ein Teil der Lösung soll mittelfristig in der Ansiedlung eigener Produktionsstätten in Deutschland liegen. Damit sich das auch für die Konzerne lohnt, winkte die Regierung mit umfangreichen Subventionen. Neben Intel werden auch Infineon und TSMC unterstützt. Im Unterschied zum Intel-Projekt laufen hier bereits die jeweiligen Bauarbeiten in Dresden.