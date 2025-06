Zur Person

Marcel Fratzscher ist Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Daneben ist er unter anderem Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Universität in der Hauptstadt.

Geraldine Dany-Knedlik leitet am DIW den Bereich Prognose und Konjunkturpolitik in der Abteilung Makroökonomie.