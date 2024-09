Trotz der Festlegung der Deutschen Bahn auf einen Verkauf der Spedition Schenker an den dänischen Logistiker DSV gibt der Finanzinvestor CVC nicht auf. Die Bahn-Berechnungen beim Vergleich mit dem Konkurrenten DSV seien unverständlich, heißt es in einem Brief des unterlegenen Bieters CVC an die Bahn, der der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch vorlag. "Wir sind daher fest davon überzeugt, dass unser Angebot gegenüber dem DSV-Angebot ökonomisch vorteilhaft ist, weshalb uns der Zuschlag für den Erwerb von Schenker hätte erteilt werden müssen."