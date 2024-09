Deutsche Firma für Medizintechnik meldet Insolvenz an

Im Raum Stuttgart finden sich viele sogenannte Hidden Champions, erfolgreiche kleine Spezialfirmen. Eine davon ist nun in Schieflage geraten.

Seit 1990 produziert die Firma Brecht GmbH Spezialteile aus Metall und Kunststoff für Kunden im Maschinenbau, in der Messtechnik und seit einigen Jahren auch in der Medizintechnik. Jetzt ist der mittelständische Betrieb im baden-württembergischen Wannweil in Schieflage geraten und hat Insolvenz angemeldet, wie der der "Reutlinger Generalanzeiger" berichtet.