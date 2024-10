Die traditionsreiche Großbäckerei Sternenbäck hat angekündigt, seinen Produktionsstandort in Hechingen bis spätestens Ende 2024 zu schließen. "Der Standort Hechingen wird maximal bis zum Jahresende fortgeführt werden", so Geschäftsführer Frank Winter. Diese Entscheidung fällt im Rahmen eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung, das das Unternehmen im Mai eingeleitet hat, um auf gestiegene Kosten zu reagieren.