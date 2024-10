Auch abgesehen vom Monetären freut sich Möhrle auf die Arbeit im und mit dem Suhrkamp Verlag: "Wie kein zweiter Verlag hat er die Geistesgeschichte der Bundesrepublik ebenso geprägt wie ihre politische Kultur." Der Verlag sei ein Maßstab für literarische Qualität in Deutschland und habe die jüdische Geistestradition gepflegt, sie fortgesetzt und erneuert.

Suhrkamp steht unter Druck

"Kaum eine tiefgreifende politische oder kulturelle Strömung der letzten 75 Jahre hat nicht entweder ihre Wurzeln in den Büchern der Autorinnen und Autoren des Suhrkamp Verlages oder hat sich in der Auseinandersetzung mit ihnen entwickelt und profiliert", erklärte Möhrle in einer Mitteilung.