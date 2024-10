Aktualisiert am 04.10.2024 - 20:20 Uhr

Neues Kapitel in der turbulenten Suhrkamp-Geschichte: Verleger-Witwe Unseld-Berkéwicz gibt ihre Anteile ab. Zu den Hintergründen gibt es widersprüchliche Angaben.

"Die Siegfried und Ulla Unseld Familienstiftung, unter dem Vorsitz von Ulla Unseld-Berkéwicz, und die Familie Ströher werden sich entsprechend zum 31.10.2024 als Aktionäre der Suhrkamp Verlag AG zurückziehen", teilte der in Berlin sitzende Verlag mit. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Steht der Verlag kurz vor der Pleite?

Suhrkamp dementierte einen Bericht der "Süddeutschen Zeitung", nach dem der Verlag in großen wirtschaftliche Probleme stecke. So sei erst kürzlich die Frankfurter Villa, in der Gründer Siegfried Unseld bis zu seinem Tod lebte, verkauft worden, um den Betrieb zu retten. Es sei nicht zutreffend, dass die Firma "existenzbedrohende wirtschaftliche Schwierigkeiten" habe, ließ der Verlag mitteilen. Beim Verkauf der Villa hätten dennoch wirtschaftliche Überlegungen eine Rolle gespielt.