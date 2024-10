Der traditionsreiche Autositzhersteller Recaro wird abgewickelt und die Produktion nach 118 Jahren endgültig geschlossen. Dies teilte ein Sprecher des Insolvenzverwalters in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) mit. Es gebe zwar Gespräche mit einem Investor. Dieser habe aber kein Interesse am Erhalt der Produktion. Die Herstellung von Sitzen wird daher bis Jahresende eingestellt. Zuvor hatten "Stuttgarter Nachrichten" und "Stuttgarter Zeitung" darüber berichtet. Das Unternehmen befindet sich nun in einem normalen Insolvenzverfahren. Zuvor hatte es versucht, sich in Eigenverwaltung zu sanieren.