Aktualisiert am 15.10.2024 - 12:11 Uhr Lesedauer: 2 Min.

China will sich wohl massiv verschulden

Chinas Wirtschaft kommt nicht in Schwung. Die Regierung will gegensteuern und dafür Milliarden an Schulden aufnehmen. Die Börse reagiert nicht begeistert.