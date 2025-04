Besonders betroffen sei demzufolge die US-Wirtschaft, die US-Präsident Donald Trump laut Wahlkampfversprechen eigentlich stärken wollte. Allianz Trade erwartet in den USA einen Anstieg der Insolvenzen um 16 Prozent – fünf Prozentpunkte mehr als bislang angenommen. Auch in Westeuropa dürfte sich die Lage für Firmen verschärfen. Die Prognose für 2025 liegt dort nun bei plus 5 Prozent, nach zuvor 3 Prozent. In Deutschland erwartet Allianz Trade ein Plus von 11 Prozent.