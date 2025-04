Hans-Werner Sinn ist für meinungsstarke Analysen bekannt. Und er liebt Untergangsszenarien. In der Euro-Krise hatte der Ökonom das Anleihe-Programm der Europäischen Zentralbanken (EZB) scharf kritisiert. Jetzt analysierte der frühere Präsident des ifo-Instituts die Risiken der USA im Zollstreit und warnt bei einer Veranstaltung an der Universität Luzern: "Die USA kommen einem Default, einer Insolvenz , gefährlich nahe. Dieses Thema ist jetzt auf dem Tisch, und nicht in erster Linie die Zölle", sagte Sinn der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ).

Der Grund für seine düstere Prognose: Längst geht es laut Sinn im Handelsstreit zwischen China und den USA um mehr als um Zölle. In dem von US-Präsident Donald Trump entfesselten Konflikt gehe es um Geopolitik und Machtverteilung. So reagierte China nicht nur mit Gegenzöllen. Schließlich ist China mit US-Schuldpapieren in Höhen von rund 800 Milliarden Euro der größte Gläubiger der USA. Im Handelskonflikt hat China auch US-Anleihen in großem Stil verkauft. Das lässt die Zinsen für US-Papiere steigen.