Beim Spülmittelhersteller Fit aus dem sächsischen Hirschfelde steht möglicherweise ein Eigentümerwechsel an. "Wir befinden uns derzeit in einer Phase der sorgfältigen Prüfung verschiedener Zukunftsoptionen für das Unternehmen. Gespräche mit potenziellen Interessenten sind im Gange, jedoch sind bislang keine konkreten Entscheidungen getroffen worden", teilte das Unternehmen mit. Zuvor gab es Berichte über einen geplanten Verkauf in der "Lebensmittel Zeitung" und der "Sächsischen Zeitung".

Hunderte Millionen in den Standort investiert

Der Beirat des Unternehmens unterstütze den Inhaber in diesem Prozess mit professioneller Beratung, hieß es. "Es ist uns äußerst wichtig, einen zuverlässigen Käufer zu finden, der die Unternehmenskultur bewahrt und die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter sichert." Man habe erst kürzlich eine Investition von 25 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktion angekündigt. "In den letzten Jahren haben wir über 200 Millionen Euro in den Aufbau eines der modernsten Produktionsstandorte in Europa investiert."