Israelis finden beleidigende Zettel in Lieferung von deutscher Firma

"In höchstem Maße zu verurteilender Vorfall"

Das hatten sie nicht bestellt: Geschäftspartner der schwäbischen Firma Roto Frank haben in einer Lieferung israelfeindliche Zettel gefunden. Das Unternehmen will den Vorfall aufklären.

Eine böse Überraschung haben israelische Geschäftspartner eines schwäbischen Herstellers von Beschlägen und Dichtungen für Fenster und Türen erlebt: In der Lieferung der Firma Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH mit Sitz in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) seien mehrere Zettel mit der Aufschrift "Fuck Israel" enthalten gewesen, wie die israelische Nachrichtenplattform "ynetnews" berichtete. Das deutsche Unternehmen versprach umfassende Aufklärung.

Unternehmen klärt Vorfall auf

Der Vorsitzende der Roto-Frank-Geschäftsführung, Marcus Sander, betonte, Antisemitismus, Diskriminierung und jede Form von Hass hätten in dem Unternehmen keinen Platz und würden auf das Schärfste verurteilt. "Wir werden in dem inakzeptablen und in höchstem Maße zu verurteilenden Vorfall, bei dem eine Warensendung von Roto-Beschlägen mit israelfeindlichen Botschaften versehen wurden, für Klarheit sorgen."