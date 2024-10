Boeing hat eine Vereinbarung zum Verkauf einer kleinen Verteidigungseinheit getroffen, die Überwachungsgeräte für das US-Militär herstellt. Dies berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf mit dem Geschäft vertraute Personen. Der neue Boeing-Chef Kelly Ortberg bat in jüngsten Meetings die Abteilungsleiter, den Wert ihrer Einheiten darzulegen.

Der Flugzeugbauer befindet sich dieses Jahr in einer schwierigen Lage. Im Januar hatte sich in einer Boeing 737 MAX während des Fluges ein Teil der Kabinenwand gelöst, was zu erhöhtem Druck auf den Vorstand führte und letztlich einen Wechsel an der Konzernspitze bewirkte. Zudem sind seit dem 13. September rund 33.000 gewerkschaftlich organisierte Mitarbeiter im Streik.