China hat den hochrangigen VW-Manager Jochen Sengpiehl des Landes verwiesen, nachdem ihm Cannabis-Konsum nachgewiesen wurde. Nach Recherchen der "Bild"-Zeitung kehrte Sengpiehl vor zwei Wochen aus einem Thailand-Urlaub zurück und geriet in Peking in eine Drogenkontrolle. Die Polizei konnte dem Deutschen den Konsum von Cannabis nachweisen.

Nach stundenlangen Verhören brachten die Beamten Sengpiehl in ein Gefängnis, wo er mehr als zehn Tage in Haft blieb. Vertreter der Volkswagen Group China und der Deutschen Botschaft setzten sich für seine Freilassung ein, doch Sengpiehl musste sofort das Land verlassen. In China drohen selbst bei Konsum im Ausland bis zu 15 Tage Arrest.