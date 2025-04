League of Angels - das Spiel der Engel

Netanjahu ist in Ungarn eingetroffen

Starregisseur nach Herzinfarkt in Klinik

Harsche Kritik von Verband Autobauer reagieren bereits auf Trumps Zölle

Von reuters , afp 03.04.2025 - 05:19 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Neuwagen von Volkswagen: Der Autobauer will Import-Gebühren wegen der US-Zölle verlangen. (Quelle: Julian Stratenschulte)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

VW soll wegen der US-Zölle Gebühren erheben. Der VDA übt heftige Kritik an den neuen Handelsbeschränkungen der USA.

Der deutsche Autobauer Volkswagen will laut einem Bericht des "Wall Street Journal" (WSJ) vom Mittwoch (Ortszeit) eine Importgebühr auf von den US-Zöllen betroffene Fahrzeuge einführen. Dies teilte VW dem Bericht zufolge seinen Händlern bereits mit. Wie das WSJ schrieb, ist ein entsprechendes Memo bereits am Dienstag an die VW-Händler gegangen.

Darin teilte das Unternehmen auch mit, dass der Bahntransport von Fahrzeugen aus Mexiko vorübergehend gestoppt worden sei und Autos, die per Schiff aus Europa kämen, im Hafen zurückgehalten würden. Das Unternehmen bezeichnete den Schritt als vorübergehende Anpassung und sagte, es werde mit Logistikunternehmen zusammenarbeiten, um den Fahrzeugtransport zu optimieren, sobald sich die Zollsituation stabilisiert habe. "Wir wollen sehr transparent durch diese Zeit der Unsicherheit navigieren", sagte das Unternehmen in einer Erklärung gegenüber der US-Zeitung.

Neue Zölle: Goldpreis steigt, Börsen geben nach

Verband: "Protektionismus" wird "nur Verlierer produzieren"

Der Verband der Deutschen Automobilindustrie (VDA) hat die Zoll-Ankündigung von US-Präsident Donald Trump scharf kritisiert. Die umfangreichen neuen US-Zölle gegenüber weiten Teilen der Welt markierten "einen fundamentalen handelspolitischen Einschnitt", erklärte VDA-Präsidentin Hildegard Müller am Donnerstag.

Müller bezeichnete den Schritt als "Abkehr der USA von der regelbasierten globalen Handelsordnung". Dies sei somit "die Abkehr von der Grundlage für weltweite Wertschöpfung und entsprechendes Wachstum und Wohlstand in vielen Regionen der Welt". "Das ist kein America first, das ist America alone."

Dieser "Protektionismus" werde "nur Verlierer produzieren", fuhr die VDA-Präsidentin fort. Zölle dieser Art reduzierten zudem den Innovationsdruck für US-Unternehmen und schwächten so mittelfristig deren internationale Wettbewerbsfähigkeit.

Die angekündigten Maßnahmen seien überdies "eine massive Belastung und Herausforderung sowohl für die Unternehmen als auch die globalen Lieferketten der Automobilindustrie". Die Folgen der Zölle in Höhe von 25 Prozent, die ab dem 3. April "mindestens auf Pkw, leichte Nutzfahrzeuge und bestimmte Autoteile" erhoben würden, seien noch schwer einzuschätzen. "Klar ist allerdings schon jetzt, dass diese Entwicklung weltweit negative Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben wird. Das wird auch Arbeitsplätze betreffen."

Gerade die deutsche Automobilindustrie mit ihren über 2.000 Standorten in den USA, wo rund 138.000 Beschäftigte arbeiteten, seien "das beste Beispiel für eine bereits seit Jahrzehnten in den USA vorhandene und mit den US-Wertschöpfungsnetzwerken tief verwobene Produktion vor Ort".

Ford will in den USA Preisnachlässe geben

Der US-Autobauer Ford Motor will am Donnerstag offenbar Preisnachlässe für mehrere Modelle ankündigen. Dies erklärten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen gegenüber Reuters. Sie beriefen sich auf den guten Lagerbestand des Unternehmens. Ford wird seine Mitarbeiterpreise - einen ermäßigten Tarif für Ford-Mitarbeiter - für alle Kunden anbieten, so die Insider.

Das Programm werde den Namen "Von Amerika für Amerika" tragen. Ford selbst lehnte eine Stellungnahme zu dem Thema ab. Der im US-Bundesstaat Michigan ansässige Automobilhersteller stellt 80 Prozent seiner in den USA verkauften Fahrzeuge im Inland her und ist damit besser vor den Zöllen von US-Präsident Donald Trump geschützt als einige seiner Konkurrenten.