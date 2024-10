Trend in der Branche

Noch im Februar gab es eine Finanzspritze, doch jetzt ist Wegatech insolvent. Das Installationsunternehmen für Photovoltaik und Wärmepumpen meldet Insolvenz an.

Das Installationsunternehmen Wegatech ist insolvent. Bereits in der Vorwoche hatte die Firma, die Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen installiert, den Insolvenzantrag gestellt, berichtet das Branchenmagazin "PV Magazine".

Wegen der nachlassenden Nachfrage für Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen hatten in den vergangenen Monaten bereits zahlreiche weitere Unternehmen aus der Branche Insolvenz angemeldet. Wegatech wurde 2010 gegründet und hat nach eigenen Angaben seitdem mehr als 4.000 Projekte betreut. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter am Hauptsitz in Köln und mehreren Niederlassungen.