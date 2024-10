Die Bäckerei Ritz hat Insolvenz angemeldet. Das bestätigte sowohl der Inhaber Christoph Ritz als auch der vorläufige Insolvenzverwalter gegenüber Oberpfalz-Medien. Ritz erklärte, dass er ohne diesen Schritt in spätestens drei Monaten zahlungsunfähig gewesen wäre. Daher habe er sich dazu entschieden, die "Notbremse" zu ziehen. Der 28-jährige Bäcker betonte, er habe mehrfach versucht, die Einnahmen zu steigern, sei jedoch letztlich am Konkurrenzdruck durch Supermärkte und Anbieter von Billig-Backwaren gescheitert.

"Die Umsatzzahlen sind zurückgegangen, das liegt vor allem am Kaufverhalten der Menschen", so Ritz weiter. Trotz einer treuen Stammkundschaft sei es ihm nicht gelungen, die Verluste aufzufangen. In einem Video auf dem Instagram-Account der Bäckerei erklärte Ritz: "Uns fliegen die Rohstoffkosten um die Ohren."