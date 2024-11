Und: Er spricht etwas an, das auch Lindner gerade in einem Grundsatzpapier fordert, das manche schon als "Scheidungsbrief" betitelt haben. "Weniger Berichtspflichten für die Wirtschaft" brauche es, so Preen vom HDE. Durch solche müssen Firmen zum Beispiel regelmäßig Informationen an Behörden geben. Auch Lindner fordert in seinem Papier: "Nachweis- und Berichtspflichten müssen auf ein notwendiges Minimum reduziert werden." Lesen Sie hier mehr zu Lindners Papier.