VW will bei langjährigen Mitarbeitern sparen

VW steckt tief in der Krise. Jetzt plant das Unternehmen Sparmaßnahmen, die hauptsächlich die treusten Mitarbeiter trifft.

Wie die "Bild" unter Berufung auf den Betriebsrat berichtet, standen im März dieses Jahres rund 6.000 Mitarbeiter kurz vor dem Erreichen dieser Jubiläen. Wobei etwa 2.000 davon seit 25 Jahren im Unternehmen sind und knapp 4.000 seit 35 Jahren. Rechnet man alle hinzu, die in den nächsten Jahren diesen Meilenstein erreichen würden, wären es gut 10.000 Mitarbeiter. Lesen Sie hier mehr dazu.

Werkschließungen stehen im Raum

Neben dem Wegfall des Betreibszugehörigkeitsbonus plant der Konzern noch deutlich drastischere Einsparungen. So sind neben einer VW-weiten Gehaltskürzung von zehn Prozent und betriebsbedingten Kündigungen auch Werkschließungen im Gespräch. Es wäre das erste Mal in der Geschichte des Konzerns, dass ein oder mehrere Werke in Deutschland geschlossen würden.