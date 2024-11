Strand in der Türkei (Symbolbild): Der Reiseanbieter hatte sich vorwiegend auf Reisen in die Türkei spezialisiert. (Quelle: IMAGO/Zoonar.com/Arpan Bhatia/imago-images-bilder)

Der Deutsche Reisesicherungsfonds (DRSF) erklärte auf seiner Website, dass sich momentan 1.500 Menschen auf von We-Flytour organisierten Reisen, vorwiegend in der Türkei und Ägypten , befinden würden. Der DRSF gewährleiste allen Reisenden eine sichere Heimreise oder eine reibungslose Fortsetzung ihres Urlaubs, heißt es weiter. Des Weiteren werde man für alle schon geleisteten Zahlungen aufkommen und sich mit den Betroffenen in Verbindung setzen.

Wechsel des Kreditkartenanbieters als Grund

Grund für die Zahlungsunfähigkeit von We-Flytour soll ein Wechsel des Kreditkartenanbieters sein. Wie "Reise vor 9" unter Berufung auf Informationen des Fachmagazin "FVW | TravelTalk" berichtet, habe sich der bisherige Anbieter für die Abwicklung der Kundenzahlungen aus dem Markt zurückgezogen und We-Flytour habe es mit dem neuen Anbieter in zwei Monaten nicht geschafft, ein neues System einzurichten. Dies habe zu Liquiditätsengpässen geführt, was wiederum dazu geführt habe, dass wichtige Vertriebspartner die Zusammenarbeit beendet hätten.

Erst im September 2023 gegründet

Für Reisende, die vor Ort mit Problemen konfrontiert sind, haben der DRSF und seine Partner Notrufnummern eingerichtet, an die sie sich wenden können:

Reisende in der Türkei erhalten unter den Nummern +90 (0)533 653 35 38 und +90 (0)533 613 91 53 Hilfe. Reisende in anderen Zielgebieten können sich an die Nummer +49 (0)69 9588 4076 wenden.