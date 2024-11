Wettbewerbs-Opfer: Der Automobilzulieferer ElringKlinger macht eines seiner Werke dicht. (Quelle: Arnulf Hettrich via www.imago-images.de/imago)

Der Preis- und Kostenkampf in der Automobilbranche bleibt hart: Der Zulieferer ElringKlinger muss Konsequenzen ziehen.

Der Automobilzulieferer ElringKlinger hat die Schließung seines Werks in Thale im Landkreis Harz angekündigt. Von der geplanten Stilllegung, die für 2025 vorgesehen ist, sind 33 Mitarbeiter betroffen.

Der Konzern begründete die Entscheidung mit den schwierigen Rahmenbedingungen in der europäischen Automobilindustrie. Ein größerer Serienauftrag am Standort Thale läuft im Februar 2025 aus. Zudem habe sich das Werk bei neuen Projekten im intensiven Kostenwettbewerb nicht gegen andere Anbieter in Europa durchsetzen können, erklärte das Unternehmen.