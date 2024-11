Deutsche Hotelkette Achat meldet Insolvenz in Eigenregie an

Achat-Hotel in Bremen (Archivbild): Deutschlandweit bietet das Unternehmen über 5.800 Betten an. Zudem betreibt es noch ein Hotel in Budapest. (Quelle: ACHAT Hotel City-Bremen)

Die deutsche Hotelkette Achat Hotels hat Insolvenz angemeldet. Das Verfahren soll zunächst in Eigenverwaltung erfolgen. So kann die Geschäftsführung mit Unterstützung eines gerichtlich bestellten Sachwalters eigenständig daran arbeiten, das Unternehmen zu sanieren und wirtschaftlich zu stabilisieren.

Die GBK Beteiligungen AG, die den Insolvenzantrag bekannt gegeben hatte, ist seit 2016 mittelbar an der Achat Hotel- und Immobilienbetriebsgesellschaft mbH beteiligt – mit knapp zehn Prozent. "In einem herausfordernden Marktumfeld war das Unternehmen zuletzt nicht in der Lage, seinen Verbindlichkeiten in ausreichendem Umfang nachzukommen", heißt es in der Pflichtmitteilung des Gesellschafters.