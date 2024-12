Als Ursache für die ernste Lage führte der Konzernchef starke Umsatzeinbußen in China an. "Die aktuelle Situation ist ernst. Neue Wettbewerber dringen mit nie dagewesener Kraft in den Markt. Der Preisdruck ist immens", erklärte Blume demnach. Der Konzern habe in den letzten Jahren in China etwa immer fünf Milliarden Euro verdient – in diesem Jahr seinen nur 1,6 Milliarden zu erwarten.