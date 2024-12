Rupert Murdoch ist einer der einflussreichsten und erfolgreichsten Medienunternehmer der Welt. Neben Sky gehören auch die britische "Times", die Boulevardzeitung "The Sun" und der Verlag HarperCollins, sowie eine Vielzahl von Regionalsendern und weiterer kleinerer Zeitungen zu seinem Portfolio. Flaggschiff seines Medienimperiums ist aber wohl der US-Sender Fox News. Der Sender ist für seine rechtskonservative Ausrichtung bekannt und genau an dieser entbrennt jetzt ein Familienkonflikt.

Wochenlange Verhandlungen

Um zu verhindern, dass die drei Lachlan, der jetzt schon – zumindest auf dem Papier – an der Spitze des Medienkonglomerats steht, entmachten, versuchte Murdoch Senior die Einflussnahme seiner liberalen Sprösslinge einzudämmen. Nach seinem Tod geht die Kontrolle aller von Murdoch kontrollierten Konzerne an einen Familientrust über, in dem alle vier Kinder gleichermaßen stimmberechtigt sind. Rupert Murdoch wollte das ändern: Alle Familienmitglieder abgesehen von Lachlan sollten ihr Stimmrecht verlieren, aber weiterhin gleichberechtigt am Gewinn beteiligt werden.