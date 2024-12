Aktualisiert am 26.12.2024 - 13:18 Uhr

Aktualisiert am 26.12.2024 - 13:18 Uhr

Lindor Schokoladen-Kugel: Das Unternehmen sah in einem Aldi-Produkt eine zu große Ähnlichkeit. (Quelle: IMAGO)

Lindt & Sprüngli hat vor dem Aargauer Handelsgericht erfolgreich gegen den Discounter Aldi geklagt. Der Schokoladenhersteller sah in der Gestaltung der Schokoladenkugeln der Marke Moser Roth eine unzulässige Nachahmung der Lindor-Kugeln, wie die "Aargauer Zeitung" berichtet.

Der Konflikt entzündete sich an der sogenannten "Weihnachts-Edition" der Moser-Roth-Kugeln, die Aldi seit September in roten und blauen Verpackungen anbietet. Diese Farben und das Design der Verpackung ähnelten laut Lindt & Sprüngli stark dem Erscheinungsbild der Lindor-Produkte.

Gericht untersagt Aldi Verkauf

Das Handelsgericht folgte der Argumentation von Lindt & Sprüngli. In seinem Urteil vom 14. Dezember entschied es, dass die Verpackung der Moser-Roth-Kugeln "objektiv stark an Lindor-Kugeln angelehnt" sei und eine "Assoziationsgefahr hinsichtlich der Lindor-Kugeln für zukünftige Käufe" bestehe. Das Gericht untersagte Aldi daraufhin den Verkauf, die Bewerbung und den Vertrieb der Produkte in der Schweiz.