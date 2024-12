Untersuchung in Brasilien

Das SUV Sealion 7 von BYD: Der chinesische Hersteller sieht sich in Brasilien Vorwürfen des Menschenhandels ausgesetzt. (Quelle: BYD/dpa-tmn/dpa-bilder)

Der chinesische Autobauer BYD wird in Brasilien des Menschenhandels beschuldigt. Es geht um Arbeiter auf einer Baustelle.

Die brasilianischen Behörden haben mehr als 150 chinesische Arbeiter auf einer Baustelle des chinesischen Elektroauto-Herstellers BYD im Bundesstaat Bahia als Opfer von Menschenhandel eingestuft. Die 163 Arbeiter seien auf dem Gelände einer Fabrik des chinesischen Unternehmens entdeckt worden, teilten die Behörden am späten Donnerstag mit. BYD (Build Your Dreams) und die für den Bau verantwortliche Jinjiang Group hätten sich bereit erklärt, die Arbeiter in Hotels unterzubringen, bis Verhandlungen über die Auflösung ihrer Verträge abgeschlossen seien. Beide Unternehmen widersprächen jedoch der Einschätzung der Behörden, es handele sich um Menschenhandel.