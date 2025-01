Ein Mann schneuzt in ein Taschentuch: Der Chef der Allianz-Versicherung hat eine Diskussion um Krankschreibungen ausgelöst. (Quelle: Michael Bihlmayer/imago-images-bilder)

15 Krankheitstage im Schnitt

Bäte hatte zuvor vorgeschlagen, den Karenztag wieder einzuführen. "Damit würden die Arbeitnehmer die Kosten für den ersten Krankheitstag selbst tragen", sagte der Vorstandschef dem "Handelsblatt". Die Arbeitgeber würden so entlastet. In der Bundesrepublik gilt – anders als in einigen anderen Staaten – seit Jahrzehnten die Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag. Mehr dazu lesen Sie hier.