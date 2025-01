Der Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, Sam Altman, hat Vorwürfe seiner Schwester Annie Altman zurückgewiesen, die ihn in einer Klage des sexuellen Missbrauchs in ihrer Kindheit beschuldigt. In einer gemeinsamen Stellungnahme, die von Altman, seiner Mutter und seinen Brüdern unterzeichnet und am Dienstag im Onlinedienst X veröffentlicht wurde, bezeichnete die Familie die Anschuldigungen als "vollkommen unwahr".