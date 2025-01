Die Sanierung des insolventen Motorradherstellers KTM hat eine wichtige Hürde genommen. Das Unternehmen darf sich weiter in Eigenverwaltung restrukturieren, wie unter anderem "n-tv" berichtet. Diese Entscheidung wurde am Freitag am Landesgericht Ried getroffen. Insolvenzverwalter Peter Vogl zeigte sich optimistisch über den weiteren Verlauf des Verfahrens.

Nach Angaben des Insolvenzverwalters haben bislang 1.200 Gläubiger Forderungen angemeldet, die sich auf rund 2,2 Milliarden Euro belaufen. Hinzu kommen 12,7 Millionen Euro an ausstehenden Gehaltszahlungen. In diesem Zusammenhang kündigte Vogl personelle Veränderungen in der Unternehmensführung an.