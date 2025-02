"EM ein Totalausfall": Bierabsatz in Deutschland geht zurück

Masskrug an der Zapfanlage (Symbolbild): Der Bierabsatz in Kneipen, Restaurants und auf Volksfesten brach zuletzt ein. (Quelle: Markus van Offern/imago-images-bilder)

Die Brauereien befinden sich weiterhin in der Krise. Trotz des EM-Sommers ist der Absatz im vergangenen Jahr zurückgegangen.

Während deutsche Brauer im vergangenen Jahr mehr Bier ins Ausland verkauft haben, ist der Inlandsabsatz trotz Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land deutlich zurückgegangen. Unter dem Strich sank der Absatz der in Deutschland ansässigen Brauereien und Bierlager um 1,4 Prozent auf 8,3 Milliarden Liter, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Mit Blick auf die EM sprach ein Brauer von einem "Totalausfall".