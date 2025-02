Traditionsunternehmen Kreisel meldet Insolvenz an

Aktualisiert am 08.02.2025 - 10:30 Uhr

Aktualisiert am 08.02.2025 - 10:30 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Werkzeugmaschinen werden in einer Werkhalle gefertigt (Symbolbild): Ein sächsisches Unternehmen sucht einen Investor. (Quelle: Bernd Weißbrod/dpa/dpa-bilder)

Ein Cyberangriff legte vergangenes Jahr den Geschäftsbetrieb der Kreisel GmbH über mehrere Wochen lahm. Jetzt steckt das Unternehmen in einer Krise.

Die Kreisel GmbH & Co. KG aus Krauschwitz hat Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Wie die "Lausitzer Rundschau" berichtet, kämpft das 112 Jahre alte Maschinenbauunternehmen mit den Folgen eines Cyberangriffs sowie den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland.