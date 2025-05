Aktualisiert am 08.05.2025 - 12:31 Uhr

Europas Autobauer bekommen mehr Zeit, um die Klimavorgaben der EU umzusetzen. Einen entsprechenden Entschluss fasste das Europaparlament am Donnerstag.

Die Autohersteller in der EU erhalten mehr Zeit, um die verschärften CO₂-Grenzwerte einzuhalten. Das Europaparlament hat am Donnerstag in Straßburg mit deutlicher Mehrheit eine Gesetzesänderung beschlossen, die es den meisten Herstellern ermöglicht, drohende Bußgelder zu vermeiden. Die Abgeordneten bestätigten jedoch zugleich den geplanten Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor ab 2035.