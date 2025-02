Die Kündigungswelle rollt weiter: Elon Musk , reichster Mensch der Welt und Berater von US-Präsident Donald Trump , soll die US-Verwaltung entschlacken. Dafür hat er bereits in den vergangenen Wochen Tausende Staatsangestellte gekündigt oder ihnen Abfindungsangebote gemacht ( t-online berichtete ). Offenbar geht es ihm und seinem Team aber nicht schnell genug, denn nun sollen sie an einer Software-Lösung arbeiten. Das berichtet die Computerzeitschrift "Wired".

Prozess soll noch effizienter werden

Bislang wurden Entlassungen bei Bundesbehörden manuell vorgenommen, wobei Personalverantwortliche Mitarbeiterverzeichnisse und von Managern zur Verfügung gestellte Listen durchkämmten, zitiert "Wired" verschiedene Quellen. Ins Visier gerieten so vor allem Mitarbeiter in Probezeit und jene, die erst kürzlich den Job gewechselt hatten.

Nun ist den Screenshots zufolge unter anderem Riccardo Biasini mit dem Auftrag betraut, das System zu verbessern. Biasini ist ehemaliger Tesla-Ingenieur und war auch als Kontakt in den ersten Kündigungsmails genannt worden. Dennoch ist in letzter Instanz noch nicht geklärt, ob tatsächliche Musks Mitarbeiter oder Personen aus dem Verteidigungsministerium die Software bearbeitet haben.

Die Enthüllungen zum offenbar geplanten Software-Einsatz von Doge kommen kurz nachdem eine zweite große Entlassungswelle gestartet ist. Am Samstagabend erhielten Regierungsmitarbeiter eine weitere E-Mail, die angeblich von Personalmanagement stammte und in der sie aufgefordert wurden, detailliert mitzuteilen, was sie in der letzten Woche. Nicht Antworten werde als Kündigung gewertet, hieß es in der E-Mail.