US-amerikanische Firmen prüfen derzeit offenbar, ob sich stillgelegte Atomkraftwerke (AKW) in Deutschland wieder in Betrieb nehmen lassen. Das Vorhaben wurde bei einem Treffen von Vertretern aus Politik und Nuklearwirtschaft am Donnerstag in Berlin erörtert, wie die "Bild"-Zeitung berichtet. Ort der Gespräche war das Hotel de Rome, wo unter anderem über die wirtschaftliche Machbarkeit eines Wiedereinstiegs beraten wurde.